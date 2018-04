Direktør for Singapore-afdeling anklages for svindel med kreditter, som endte med at koste OW Bunker livet.

Aalborg. Smilene var brede, da den nordjyske virksomhed OW Bunker 28. marts 2014 blev noteret på børsen.

Bare syv måneder senere var smil blevet til dybe panderynker, og virksomheden måtte indgive konkursbegæring ved Skifteretten i Aalborg.

Onsdag begynder retsopgøret efter konkursen, der efterlod tusindvis af skuffede aktionærer og investorer med en lang næse.

Den daværende direktør for Dynamic Oil Trading - OW Bunkers datterselskab i Singapore - er ved Retten i Aalborg tiltalt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed.

Han skal ifølge anklageskriftet være gået langt ud over sine beføjelser og tildelt store kreditter til en af de kunder, som aftog skibsbrændstof fra OW Bunker.

Kreditter, der aldrig blev betalt tilbage, og som angiveligt betød, at koncernen led et tab på 821 millioner kroner.

Direktøren fik ifølge anklageskriftet personlig vinding ud af det i form af en bonusudbetaling, lyder det i anklageskriftet.

Det er på mange måder en spektakulær sag, vurderer Lars Krull, seniorrådgiver på Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet.

- Det spændende er, at virksomheden blev børsnoteret, ganske kort tid før den gik ned.

- Der var en masse mennesker, der havde lagt navn til et meget fint prospekt og talt positivt om virksomheden. Og så var den lige pludselig væk, siger han.

Ifølge anklagen gik direktøren ud over sine beføjelser ved at overskride det fastsatte kreditmaksimum på ti millioner dollar.

Flere personer fra den tidligere ledelse og bestyrelse skal vidne i sagen.

Det skal blandt andet afdækkes, hvor meget man vidste om kreditgivningen hjemme på hovedkontoret i Nørresundby.

Det kan få betydning for den stribe af erstatningssager, som ventes at følge i kølvandet på straffesagen.

Både danske pensionskasser og op mod 2400 private aktionærer kræver erstatning for deres tab.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - i daglig tale Bagmandspolitiet - har anlagt sagen og kræver den tiltalte idømt fængselsstraf.

Den tiltalte nægter sig skyldig i anklagerne mod ham, oplyser hans forsvarsadvokat, Arvid Andersen.

Der ventes dom i sagen til maj.

/ritzau/