En 19-årig mand risikerer fængselsstraf for en ufattelig overskridelse af hastighedsbegrænsningen i et byområde.

Han blev nemlig lørdag aften kl. 19.25 målt til at have kørt 194 km/t i den lille by Bøstrup, tæt på Houlbjerg.

Det oplyser Østjyllands Politi i et uddrag af døgnrapporten.

På det pågældende sted er hastighedsbegrænsningen sat til 50 km/t.

Betjenten, som stod for målingen, kørte efter bilisten, og han blev efterfølgende anholdt og sigtet i Houlbjerg.

Herefter kunne den 19-årige bilist se sin bil blive beslaglagt med henblik på konfiskation.

Bilen viste sig, fortæller politiet, at tilhøre den unge mands mor.

Den 19-årige vanvidsbilist står nu til både frakendelse af kørekortet samt flere dages ubetinget fængsel, hvis han bliver kendt skyldig i sagen.