En sindssyg mand har fredag fået en anbringelsesdom for at have dræbt sin hustru i en ålborgensisk forstad.

Aalborg. En 74-årig mand erkender fredag at have dræbt sin hustru med en samuraikniv i deres fælles hjem i Skalborg ved Aalborg.

Det skriver Nordjyske.

Manden er blevet erklæret sindssyg, og byretten har derfor dømt ham til anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Drabet skete natten til den 3. november sidste år. Ifølge Nordjyske har manden taget antidepressiv medicin i over 20 år.

På drabsnatten vågnede han omkring klokken 01 og følte sig desperat. Han havde drømt, at han skulle indlægges på psykiatrisk afdeling, men det ville han ikke, skriver avisen.

Den 71-årige hustru vågnede, og de endte med at komme i klammeri. Kvinden forsøgte at komme ud af huset via terrassedøren.

Men herefter eskalerede det.

Ifølge Nordjyske forklarede manden, at han tog en samuraikniv ned fra væggen og stak hende et par gange.

Hun flygtede ud i haven og råbte om hjælp. Her stak han hende flere gange og slæbte hende ind i stuen, hvor kniven atter blev brugt.

Hun døde i den forbindelse, og manden kontaktede politiet med beskeden om, at han havde slået sin hustru ihjel.

Ægteparret var gift i over 50 år.

Manden har valgt ikke at anke dommen.

