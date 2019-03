En 23-årig mand er dømt til behandling, efter at han i sommer forsøgte at dræbe sin mor og overfaldt sin far.

Sidste sommer så en nu 23-årig mand sig så vred på sine forældre, at han stak sin mor flere gange med en kniv og overfaldt sin far med slag.

Tirsdag blev han af et nævningeting ved Retten i Glostrup dømt for drabsforsøg på moren, vold mod faren og trusler mod sin svigerinde.

Da manden var sindssyg på gerningstidspunktet, skal han ikke i fængsel, men blev dømt til behandling på psykiatrisk afdeling, skriver retten på sin hjemmeside.

Episoden fandt sted 2. juli, da manden midlertidigt var flyttet hjem til sine forældre i Hvidovre.

I løbet af aftenen blev han mere og mere aggressiv. Både forældrene og svigerinden forsøgte at berolige ham og holde ham tilbage i først huset og derefter i haven.

Det lykkedes ikke at tale ham til ro. I stedet stak han sin mor 11 gange med en urtekniv, som han havde taget fra forældrenes køkken. Hun blev ramt af to stik i henholdsvis brystet og bugen samt ni stik i ryggen.

Faren fik fem knytnæveslag i ansigtet, hvorefter den 23-årige satte efter sin svigerinde, der var ved at flygte fra stedet i sin bil.

- Jeg slår dig ihjel, råbte han efter svigerinden og sprang op på først bilens køler og derefter taget.

I det samme nåede politiet frem, og manden blev anholdt.

Den 23-årige erkendte i retten, at han havde slået sin far og stukket sin mor med kniv. Men han nægtede, at det var hensigten at dræbe sin mor, ligesom han afviste, at han skulle have truet sin svigerinde.

Nævningetinget fandt, at han med sin aggressive adfærd og det store antal knivstik måtte indse, at det var overvejende sandsynligt, at moren ville dø. En enkelt stemte for "kun" at dømme for grov vold.

Der var dog enighed om, at dømme ham til behandling på psykiatrisk afdeling.

Desuden bestemte et enigt nævningeting, at manden, der er tyrkisk statsborger, skal udvises for bestandigt, når han er blevet rask, selv om han er født og opvokset i Danmark.

Den 23-årige overvejer nu, om han vil anke dommen til Østre Landsret.

/ritzau/