En 23-årig mand er dømt til anbringelse på ubestemt tid efter at have dræbt sin morfar med 45 knivstik.

Retsmedicinerne talte ikke færre end 45 stik og knivlæsioner på Knud Otto Johannes Olsens lig, efter at han blev dræbt i sin lejlighed på Kildeager i Husum i København i september 2018.

Det var Olsens barnebarn, som førte kniven. Det har han erkendt i Retten på Frederiksberg, som torsdag har fældet dom over den 23-årige drabsmand.

En mentalundersøgelse har vist, at manden er sindssyg, og derfor kan han ikke straffes med fængsel. Han er i stedet dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Seks nævninger og tre juridiske dommere var enige om dommen, hvor den 23-årige desuden blev dømt for at voldtage en mand i Ørstedsparken i København i september 2018.

Offeret var en 37-årig mand, og han har afgivet forklaring under sagen. Han har overbevist retten om, at der ikke var tale om et frivilligt seksuelt forhold mellem ham og den 23-årige.

Voldtægten skete i forening med en anden mand, hvis identitet er ukendt. Den ukendte fastholdt den 37-årige i et halsgreb, mens den 23-årige voldtog ham analt.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale for, at drabet på morfaren havde karakter af et rovmord, idet drabsmanden tog en tablet, et rejsekort, et hævekort og en klump hash.

Retten mente dog ikke, at drabet skete med det formål at tilegne sig tingene, og at der derfor ikke var tale om røveri, men om tyveri.

Den 23-årige har nu to uger til at overveje, om han vil anke dommen til Østre Landsret.

