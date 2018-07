Som teenager var Simone Madsen udsat for tre voldtægter. Voldtægter hun som tusindvis af andre mænd, kvinder og børn skammer sig over, skjuler for omverdenen og forsøger at fortrænge.

Voldtægter, der langsomt ødelægger hende indefra og ender med at give hende PTSD, angst, selvmordstanker og depressioner. Voldtægter, som Simone Madsen i dag ville ønske, hun havde talt højt om - og anmeldt.

»Jeg følte i mange år, at det var min egen skyld, og jeg tror, at det er det værste aspekt ved det. Den eneste måde jeg har lært mig selv at komme væk fra følelsen af, at jeg selv har været i skyld i det, er at forestille mig en 12-årig pige, der bliver voldtaget. Det kan aldrig være hendes skyld, og dermed kan det heller ikke være min.«

Foto: Robert Attermann / RED STAR Vis mere Foto: Robert Attermann / RED STAR

B.T. kan i dag som en del af serien #Voldtaget fortælle, at knap 100 kvinder bliver udsat for samleje mod deres vilje eller forsøg på det for hver person, der bliver fundet skyldig ved en domstol i voldtægt. Hvert år begår tusindvis af danskere altså sexovergreb mod mænd, kvinder og børn uden at blive straffet. En del af årsagen er at flertallet af voldtægtsofre vælger ikke at anmelde deres overgreb.

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.

Simone 12 år gammel

Simone er på sommerferie på Samsø med sin familie. Hun har det svært med sig selv, blandt andet fordi hun bliver mobbet i skolen, og hun oplever ikke, at hendes familie er interesserede i at tale med hende om hendes problemer.

Det er til gengæld en 15-16-årig fyr, som Simone møder på ferien. Over de næste to-tre dage taler de mere og mere med hinanden, men en aften, da de går nede ved vandet, lægger fyren pludselig Simone ned i nogle klitter og begynder at kysse hende.

Simone har ikke noget imod kysset, men da han begynder at pille ved hende, går hun i panik. Det føles, som om hun forlader sin krop, og hun ser sig selv udefra, mens den ældre dreng trænger ind i hende. Hun forstår ikke, hvad han gør, for hun ved ikke, hvad sex er.

Da hun kommer tilbage til sin familie lægger hun sig på en sofa. Hun kan ikke holde tårerne tilbage, og hendes gråd vækker hendes fætter, der sover ved siden af.

»Hold op med at fucking tude,« husker Simone, han siger.

I videoen nedenfor kan du høre andre voldtægtsofre fortælle om, hvilken hjælp de har manglet.

Simone fortæller ikke nogen om voldtægten. Hun er i tvivl om, hvad der er foregået, og hun har det i forvejen svært.

»Jeg har aldrig oplevet, at mine forældre har givet mig kærlighed og omsorg, og det betød, at jeg i forvejen havde det rigtigt svært med mig selv. Så jeg anede ikke, hvem jeg skulle sige det til. Jeg havde ingen idé om, hvad jeg skulle gøre.«

Foto: Robert Attermann / RED STAR Vis mere Foto: Robert Attermann / RED STAR

Selv om det er svært for Simone at forstå, hvad der er sket hende, så oplever hun, at hun får det værre efter voldtægten. Hun bliver mere indelukket, depressiv, får spiseforstyrrelser og selvmordstanker.

Simone 14 år gammel

Simone har fået en kæreste, hun har mødt på Jubii Chat, de har haft sex, men det fylder ikke så meget for hende. Hun oplever i stedet for første gang, at der er en, som viser hende kærlighed, og hun elsker sin kæreste højt.

En dag er de ude og gå sammen i en plantage. Simones kæreste har rigtigt meget lyst til hende, men hun har ikke lyst til ham. Pludselig skubber han hende ned i græsset og prøver at trænge ind i hende. Simone skriger og prøver at skubbe ham væk, men han bliver ved.

Da han er færdig, begynder han at græde. Det virker, som om det går op for ham, hvad han har gjort. Simone trøster ham.

En uge efter slår Simones kæreste op med hende. De taler aldrig om, hvad der er sket.

Simone kan stadig ikke sætte ordet voldtægt på det, hun har været udsat for. Heller ikke selv om hun tydeligt sagde nej og forsøgte at kæmpe sig fri.

»Jeg overvejede overhovedet ikke, om jeg skulle melde det til politiet. Netop også, fordi det var en kærlighedsrelation.«

Efter voldtægten begynder Simone at føle sig beskidt, og hun får mange negative tanker omkring sig selv.

»Jeg følte ikke, jeg var noget værd, og at jeg ikke havde nogen ret til at leve.«

Simone 16 år gammel

Simone går i gymnasiet, da hun møder en mand på en chattjeneste, som hun er sammen med nogle gange. Forholdet er udelukkende seksuelt, blandt andet fordi hun har en dårlig mavefornemmelse omkring ham.

En aften er de til fest sammen hos en af Simones venner, som bor tæt på hende. Simone drikker sjældent, og hun bliver derfor meget fuld og efter kort tid, beder hun sit nye bekendtskab om at følge hende hjem.

Da de ankommer til Simones lejlighed, følger manden efter hende indenfor. Han begynder at tage hendes tøj af. Simone tror først, at han vil hjælpe hende med at komme i seng, indtil han sætter sig mellem hendes ben og begynder at pille ved hende.

Hele Simones krop er slap, men hun prøver at skubbe ham væk. Beder ham om at lade hende være. Så lægger han hænderne om hendes hals og begynder at kvæle hende.

Han slipper først grebet om hendes hals, da han er færdig.

På kortet nedenfor kan du se samtlige voldtægtsdomme i Danmark gennem halvandet år kortlagt.

Efter voldtægten prøver Simone at fortsætte som før. Hun går i skole, på arbejde og passer sine ting.

»Denne her gang vidste jeg godt, jeg var blevet voldtaget, men jeg vidste ikke, at det ikke var min skyld, for jeg var jo fuld. Og jeg lukkede ham selv ind.«

De næste år forsøger Simone at fortrænge de voldtægter, hun har været udsat for, men det bliver sværere og sværere at lægge låg på.

Sidste år, hvor Simone også er presset på sit arbejde, begynder hun at få flashbacks. Hun ser voldtægterne for sig igen og igen, og hun får det generelt værre og værre. I december bliver hun sygemeldt med en belastningsreaktion.

Simone bliver henvist til en psykolog af sin læge, og det hjælper hende med at tale om sin barndom og sine tre voldtægter.

»Sidste uge tog vi hul på det sidste overgreb hos psykologen, og det betyder jo, at man kommer til at tænke meget over det, og jeg har derfor været meget vred. Men det er godt! Det er skidegodt! For det er ikke rigtigt en følelse, jeg har haft så meget - netop fordi jeg har følt, det var min egen skyld.«

Har du været udsat for et seksuelt overgreb, og kunne du have lyst til at dele din historie. Så kontakt B.T.s journalister på bopo@bt.dk, jepa@bt.dk eller cweb@bt.dk.