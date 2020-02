En brand i en frituregryde udviklede sig mandag aften så voldsomt, at en historisk bygning i Sønderborg er totaltskadet.

Branden kunne være slukket på et øjeblik, men brandfolkene fik i stedet ilden til at sprede sig til hele bygningen.

Det fortæller Simon Stefanski, der har mistet både sin prisbelønnede burgerrestaurant, sit hjem og alle sine ejendele i branden. Han retter en hård kritik af den måde, Sønderborg Brand og Redning håndterede branden på.

»Brandmændene handlede som amatører ved at hælde vand på den brændende olie,« siger Simon Stefanski.

Sammen med sin bror Kascper Stefanski ejer han burgerrestauranten Lazy Dog. Brødrene stammer oprindeligt fra Polen. Deres burgere er berømte i Sønderjylland, og blev i 2019 kåret af Opdagdanmark.dk som Danmarks Bedste Burger.

Simon Stefanski fortæller, at der mandag udbrød brand i en frituregryde med pommes frittes.

»Kokken, der var på arbejde, er tidligere soldat. Han er vant til at håndtere stressende situationer, og holdt hovedet koldt. Han slukkede for elektriciteten og fandt en skumslukker, som han tømte udover frituregryden,« fortæller Simon Stefanski.

Da hans bror Kascper ankom til restauranten kort efter, var der en halv meter flammer over frituregryden.

»Vi har stået i den situation før. Det var stressende, men ikke farligt. Alt omkring frituregryden er lavet af rustfrit stål, netop for at mindske brandfaren. Havde vi haft en pulverslukker mere, var den blevet slukket på stedet.«

Da der ikke var en ekstra pulverslukker, blev der ringet efter brandvæsnet. Alarmopkaldet blev foretaget klokke 14.14 og kort tid efter holdt der tre brandbiler i Perlegade.

»Brandfolkene lyttede ikke til os. I stedet hældte de vand direkte på den brændende olie. Det forårsagede en eksplosion og hele stedet begyndte at brænde,« fortæller Simon Stefanski.

Borgere i naboejendommene blev evakueret, mens kraftige flammer stod ud gennem taget på Perlegade 21. Omkring klokken 20:20 begyndte brandfolkene at få styr på ilden. Første vurdering lød, at bygningen ville brænde ned til grunden, men det lykkedes brandfolkene at redde noget af den nederste etage. Tagkonstruktionen og meget murværket på den øverste etage var væk.

Lazy Dog som lå i stueetagen er forsikret, men forsikringen dækker ikke Simon Stefanskis nu udbrændte lejlighed i den øverste etage.

»Jeg er stadig i chok. Mit hjerte er knust over at have mistet Lazy Dog, men det er endnu værre med min lejlighed. Jeg har mistet alt,« siger Simon Stefanski.

Midt i chokket og vreden på brandvæsnet, er han samtidig bevæget over den enorme støtte han har fået fra indbyggerne i Sønderborg.

»Min bror og jeg er meget taknemmelige for al den hjælp, vi har fået. Folk har været forbi med tøj og basale fornødenheder.«

B.T. har forsøgt at forelægge kritikken for Sønderborg Brand & Redning.

Vagthavende indsatsleder Mike Jacobsen oplyser, at der både deltog fuldtidsbrandmænd, deltidsbrandmænd og frivillige brandmænd i mandagens slukningsarbejde. Brandårsagen bliver stadig undersøgt, og Mike Jacobsen har ingen kommentarer til, hvorvidt der blev anvendt vand på en oliebrand.

»Det kan jeg ikke be- eller afkræfte,« siger Mike Jacobsen.

Brandteknikere vil klarlægge brandårsagen i løbet af de kommende dage.