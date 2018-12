»Jeg har ikke rigtig sovet i nat og kan slet ikke finde ro.«

22-årige Silke Kristensen befinder sig i en choktilstand, efter hun mandag aften fik overbragt nyheden om, at hendes to år ældre søster er blevet fundet myrdet i Marokko.

Søsteren, 24-årige Louisa Vesterager Jespersen, blev mandag sammen med en norsk kvinde fundet myrdet. Indenrigsministeriet i Marokko har oplyst, at kvinderne bar tegn på vold på halsen forårsaget af et skarpt redskab.

Louisa Vesterager Jespersen er blevet fundet dræbt i Atlasbjergene i Marokko. Familien venter stadig på den endelige obduktion. Foto: Facebook Vis mere Louisa Vesterager Jespersen er blevet fundet dræbt i Atlasbjergene i Marokko. Familien venter stadig på den endelige obduktion. Foto: Facebook

Hjemme i Danmark kan Silke mindes et dejligt forhold til sin søster.

»Min søster har adresse i Norge, så vi har ikke set hinanden så tit, men vi skrev rigtig meget sammen. Hun rejste også rigtig meget og havde glædet sig meget til Marokko-ferien, som hun tog på med sin veninde,« fortæller Silke til B.T.

Og det er altså ifølge Silke den samme norske veninde, som Louisa blev fundet myrdet sammen med.

Silke bor stadig hos sin mor i jyske Grindsted, og derhjemme ligger en lille indpakket julegave.

Bag indpakningen er der en creme, og det var meningen, at Louisa skulle have haft den gave af sin lillesøster.

Det gør ondt på Silke og familien, men alligevel vil de forsøge at holde julen som normalt.

»Julen er ødelagt, og jeg kan ikke lide den lige nu. Men vi vil prøve at holde jul alligevel, for det ville Louisa have. Hun ville altid prøve at tænke positivt i stedet for negativt,« fortæller en tydeligt påvirket Silke.

Silke fortæller desuden, hvordan hun så op til sin søster og hendes positive sind, ligesom at hun især har et minde med storesøsteren, hun altid falder tilbage til.

»Det var dengang vi på camping i Blåvand. Der havde vi det bare så godt allesammen,« fortæller hun.

Politiet kunne mandag aften overbringe familien meddelelsen om, at Louisa Vesterager Jespersen var fundet dræbt i Atlasbjergene i Marokko, og at man lige nu venter på den endelig obduktion og officielle bekræftelse fra de marokkanske myndigheder.