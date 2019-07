»Til Silas. Ring venligst. (Betjentens navn og nummer, red.). Station Bellahøj.«

Sådan lød en sms-besked, som Silas Lund modtog 1. juli fra en betjent i Københavns Politis afdeling i Bellahøj.

Dermed fortsætter efterforskningen af det brutale overfald, 19-årige Silas Lund blev udsat for efter en bytur 29. marts sidste år i København, hvor han fik en brækket næse, en hjernerystelse og flere tandskader.

Silas Lund stod 20. juni frem i B.T., hvor han fortalte, hvordan han 448 dage efter overfaldet stadig ventede på svar fra ordensmagten. Hændelsen blev optaget af et overvågningskamera, og Silas Lund kunne i sin anmeldelse give politiet oplysninger om overfaldsmandens navn og adresse.

Silas Lund blev alligevel en af de personer, der været udsat for en af de rekordlange sagsbehandlingstider af borgervendt kriminalitet. Og hans sagsbehandlingstid er kun steget, efter politiet altså, ti dage efter at han stod frem i B.T., har stillet nye spørgsmål.

»Jeg blev da noget overrasket over, at politiet pludselig beder mig om at ringe efter så mange dages ventetid. Der var spørgsmål til den sag, jeg havde anmeldt, og jeg gav dem numre til en person, der kunne vide mere,« siger Silas Lund.

Sagde betjenten noget om, at det er, fordi du gik til pressen, at du blev ringet op om din sag?

»Det blev der slet ikke talt om, men jeg tvivler på, at der var sket noget, hvis jeg ikke var stået frem med min sag,« siger Silas Lund, der ikke har fået nogen besked om, at der er rejst sigtelser i sagen.

Sagsbehandlingstid Politiets og domstolenes sagsbehandlingstid (antal dage) på borgervendt kriminalitet, opgjort i årets 1. kvartal: 2007: 212 2008: 221 2009: 234 2010: 274 2011: 263 2012: 248 2013: 256 2014: 234 2015: 244 2016: 273,8 2017: 278,2 2018: 284,6 2019: 340,0 Kilde: Politi.dk, 19. juni 2019.

Københavns Politis presseafdeling oplyser dog, at henvendelsen til Silas Lund er sket som led i efterforskningen og ikke har været foranlediget af mediedækningen.

B.T. har dog spurgt chefpolitiinspektør i Københavns Politi Jørgen Bergen Skov, om der kunne være gjort noget anderledes i Silas Lunds sag.

»Lange sagsbehandlingstider er aldrig tilfredsstillende, og noget, vi arbejder på at nedbringe hver dag, men i politiet er det sådan, at vi hver dag prioriterer og anvender ressourcerne der, hvor de gør bedst fyldest i forhold til at løse vores opgaver,« siger han og tilføjer:

»Hvis man så tager en enkelt sag ud og ser på den isoleret set, vil der ofte være noget, som kunne have været gjort tidligere, hvis den sag var den eneste i denne verden, men sådan er det desværre ikke.«