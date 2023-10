Han nåede lige at ringe hjem til sin mor.

I de tidlige morgentimer lørdag ville den 26-årige brite Jake Marlowe lige fortælle hende fra Israel, at der var begyndt at flyve raketter over den festivalplads helt tæt ved grænsen til Gaza, hvor han arbejdede som sikkerhedsvagt.

Og en time senere – klokken 5.30 – skrev han i en sms, at mobilsignalet ved dansefestivalen var meget svagt.

Men ellers var han o.k., han ville holde hende opdateret og han elskede hende.

Siden har hverken hun eller de involverede myndigheder i Israel eller Storbritannien ifølge Sky News hørt fra ham eller kunnet få vished over hans skæbne.

Dermed er det søndag middag uvist, om Jake Marlove er blandt hundredevis af dræbte, som militante Hamas-folk lørdag skød ned under overraskelsesangrebet på Israel.

Alene ved den dansefestival med tusindvis af deltagere i et område ved Kibbutz Re'im få kilometer fra grænsen til Gaza, hvor han fungerede som sikkerhedsvagt, er der ifølge israelske medier meldt om snesevis af dræbte og talrige sårede.

I forbindelse med lørdagens angreb på Israel har terrororganisationen Hamas ifølge israelske myndigheder også taget omkring 100 personer som gidsler.

Det er uklart, hvor mange af gidslerne, der er blevet ført ind i Gaza-området.

Og altså også om den 26-årige brite kan være iblandt dem.

Foreløbig opgøres hans status kun som »savnes nær Gaza«.

Han blev født i London, men har de sidste par år boet i den nordlige del af Israel.

Og i Storbritannien sidder hans mor nu fortvivlet tilbage uden vished om sin forsvundne søns skæbne:

»Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Jeg har fået folk i Israel til at ringe til hjemmeværnskommandoen, andre taler med andre, alle prøver bare at hjælpe så meget de kan,« fortæller hun til Jewish News.