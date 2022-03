Et stort sikkerhedsbrud i det offentlige er ikke kun isoleret til ministerier og domstole.

Også Københavns Professionshøjskole har haft besøg af politiet i sagen om Rengoering.com.

Som B.T. har afdækket, blev rengøringsfirmaet på grund af en politisag om ulovlig arbejdskraft i februar smidt på porten af staten, hvor selskabet gjorde rent i alt fra ministerier til domstole.

Nu kan B.T. fortælle, at også Københavns Professionshøjskole har droppet det skandaleramte rengøringsfirma.

Kontrakten blev ophævet i begyndelsen af marts, fordi kvaliteten af rengøringen var for dårlig, oplyser skolen.

Men ifølge B.T.s oplysninger har der også været langt mere alvorlige problemer med rengøringsfirmaet.

En aften i september sidste år blev en af rengøringsassistenterne fra Rengoering.com mødt af politiet på en af skolerne.

Personen blev anholdt og havde et adgangskort til Københavns Professionshøjskole, erfarer B.T. fra personer med kendskab til sagen.

Ved du noget om sagen? Eller har du kendskab til lignende sager? Kontakt journalist Mathias Tuxen på matu@bt.dk.

Ejeren af Rengoering.com, Qasem Ashraf, bekræfter anholdelsen. Han afviser dog at stille op til interview.

I et skriftligt svar forklarer han, at han i forbindelse med anholdelsen har hjulpet politiet med at finde nogle kontaktoplysninger frem, men ellers ikke ved mere om sagen.

»Vi har ingen interesse i at have ansat folk, der begår ulovligheder,« skriver han.

Qasem Ashraf oplyser også, at kontrakten med skolen er stoppet på grund af en uoverensstemmelse omkring proceduren for skolens kvalitetskontrol.

Det er dog langtfra et enkelttilfælde for Rengoering.com, at politiet anholder deres medarbejdere.

Knap et halvt år efter anholdelsen på Københavns Professionshøjskole gennemførte politiet en omfattende aktion mod Rengoering.com, som blandt andet gjorde rent i Udlændinge- og Integrationsministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet, Erhvervsministeriet og Østre Landsret.

Foreløbig viser B.T.s aktindsigt i dokumenter, at der er en sag om sikkerhedsbrud i Udlændingestyrelsen.

Indtil videre er ti personer anholdt, oplyser politiet, som stadig efterforsker sagen.

Tidligere efterforsker i Rigspolitiets Rejsehold Jan Jarlbæk har over for B.T. kaldt sagen for dybt alvorlig.

»Det får det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig,« siger han.