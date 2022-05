Efter den tragiske ulykke, hvor en 5-årige pige mandag mistede livet, er Aalborg Kommune nu gået i gang med at se på forholdene på legepladsen på Specialbørnehaven Væksthuset.

»Det er klart, at vi går alle procedurer i gennem. Vi kigger indad, og det er vigtigt, at vi får fastlagt, om alle regler er blevet overholdt,« siger Susanne Nielsen, der er afdelingschef for Børn og Unge i Aalborg Kommune.

Den 5-årige pige forsvandt i løbet af mandag formiddag fra institutionen og blev kort efter fundet livløs i et bassin på naboejendommen.

Det var personalet i børnehaven, der fandt hende, og der blev tilkaldt hjerteløbere og politi. Desværre lykkedes det ikke at genoplive den 5-årige pige.

»Lige nu ser det ikke ud til, at der er begået fejl. Vi arbejder ud fra en hypotese om, at barnet er kravlet over hegnet, og at der er tale om en tragisk ulykke,« siger Susanne Nielsen.

Politiet er også i gang med at undersøge forløbet, men er indtil videre forsigtige med at udtale sig om, hvad der præcist er sket.

»Vi er i gang med at samle trådene. Vi skal finde ud af, hvad der er sket før, under og efter,« siger Michael Karstenskov, der er politikommissær og leder af efterforskningen.

»Det er ikke en ensporet efterforskning. Vi er nødt til at kunne udelukke alt, så vi kan få en afklaring på, hvad der er sket,« fortsætter han.

Kommunens kriseenhed er tilkaldt til børnehaven og vil være til stede det næste stykke tid for at tage hånd om børn, forældre og personale.

»Hovedfokus er på at håndtere forældrene. Både dem, der har mistet, men også de andre forældre samt personalet. Alle er utrolig påvirkede,« slutter Susanne Nielsen.