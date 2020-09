Liget mangler, men efterforskerne er sikre på, at den lille pige er død.

Sådan var det centrale budskab, da anklageren i Maddie-sagen forleden gjorde status i den 13 år gamle kriminalgåde over for en portugisisk tv-station.

Ifølge det tyske medie Bild bekræftede statsanklageren fra Braunschweig, Hans Christian Wolters, at efterforskerne ligger inde med fysiske beviser for pigens død, efter at hun som tre-årig forsvandt sporløst i maj 2007 under en ferie i Portugal med sine forældre og søskende.

En tysk mand - Christian B. - der i forvejen sidder fængslet i Tyskland for blandt andet voldtægt af en 72-årig kvinde, er sigtet for at stå bag den lille piges forsvinden og død.

Hans Christian Wolters, anklager og chef-efterforsker i Madeleine-sagen. Foto: EROL DOGRUDOGAN

I interviewet med den portugisiske tv-station RTP bliver den tyske statsanklager direkte spurgt, om efterforskerne har »nogen som helst materielle beviser« for, at Madeleine McCann er død.

»Ja,« lyder det korte svar.

Intervieweren forsøger i et opfølgende spørgsmål at få svar på, hvilke beviser der er tale om og om det eksempelvis drejer sig om en videooptagelse.

Men anklageren glider kortfatter af på at oplyse nærmere om det foreløbige bevismateriale i drabsefterforskningen:

Den 43-årige tysker Christian B. har siden i sommer været den hovedmistænkte i Madeleine McCann-sagen.

»Om det materiale, som vi har, kan jeg ikke sige noget.«

Den 43-årige Christian B. sidder i øjeblikket fængslet i den nordtyske by Kiel, og er flere gange straffet for seksualforbrydelser - også mod helt unge piger. Han nægter sig skyldig.

Han levede i årene 1995-2007 netop på Algarve-kysten i det sydlige Portugal, hvor Maddie 3. maj 2007 forsvandt fra et hotelværelse.

Den omfattende efterforskning af den lille piges forsvinden har kortlagt, at Christian B. en time før hendes forsvinde stod uden for hotellet Ocean Club på Algarve-kysten og talte i telefon i 30 minutter.

Den tre-årige Madeleine McCann lå og sov med sine mindre søskende på et portugisisk hotelværelse i Algarve, da hun 3. maj 2007 sporløst forsvandt. Hendes forældre sad på en nærliggende restaurant. Foto: HANDOUT

Da den tre-årige Maddie forsvandt, lå hun og sov sammen med sine to mindre søskende i familiens ferielejlighed i Praia da Luz, mens deres forældre sad på en nærliggende restaurant med deres venner omkring 50 meter derfra.

Da de rutinemæssigt ville kigge til børnene, var Maddie væk, og en af verdenshistoriens største eftersøgninger efter et barn gik i gang.

I de 13 år, der siden er gået, har teorierne om Maddies skæbne været mange, men det endelige gennembrud har ladet vente på sig, indtil tysk politi gik ud med nyheden om den stærke mistanke mod Christian B.

»Vi har ikke liget eller dele af liget, men vi har stærke nok beviser til at fastslå, at vores mistænkte slog Madeleine McCann ihjel,« har den tyske statsanklager også tidligere sagt.

Christian B. boede i dette hus kort før Madeleine McCanns forsvinden i maj 2007. Foto: CARLOS COSTA

Men foreløbig er der ikke rejst tiltale mod den tyske hovedmistænkte.

Den 43-årige mand er dømt for flere seksuelle lovovertrædelser og afsoner for tiden en lang fængselsstraf i forbindelse med en narkorelateret sag.

Han har desuden en appelsag kørende i forbindelse med en voldtægt af en 72-årig, amerikansk kvinde i Portugal i 2005.