Et seksuelt forhold til en patient gennem flere måneder truer nu med at sætte en midlertidig stopper for en psykiaters lægelige karriere.

Den 46-årige mand er anklaget for i én periode på tre måneder i 2021 at have haft et lidt for tæt og fysisk forhold til en patient.

Ifølge en retsmødebegæring fra anklagemyndigheden hos Fyns Politi, som B.T. har fået indblik i, er psykiateren sigtet for især at have overtrådt straffelovens paragraf 220.

Det er sket ved groft at have misbrugt patientens behandlingsmæssige afhængighed af ham til flere gange at skaffe sig samleje og andet seksuelt forhold end samleje.