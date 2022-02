En ulovlig cigaretfabrik i Aulum, op mod 85 millioner ulovlige cigaretter og en del af det kriminelle miljø i Aarhus.

Sådan er sagen og de sigtede blevet beskrevet, siden det tirsdag blev offentliggjort, at politiet havde anholdt seks personer for ulovlig cigaretproduktion.

I går blev fem af de seks sigtede fængslet.

Det er dog ikke første gang, den ene af de sigtede sidder på anklagebænken.

Han er nemlig tidligere dømt i flere spektakulære røverier.

I 2007 var han en del af en gruppe, der slap afsted med intet mindre end 27 millioner kroner, da de røvede en Danske Bank i Brabrand. Det fulde beløb fra røveriet blev aldrig fundet.

Røveriet kostede ham en dom på fire års fængsel.

Det var dog ikke længe, den nu sigtede i cigaretsagen, nåede at være på fri fod dengang heller.

Allerede i 2014 blev han dømt igen. Her tilstod han at have begået flere bankrøverier og tyverier af muskelbiler.

Her blev han idømt fem års fængsel.

Allerede dengang beskrev politiet den sigtede og hans medgerningsmænd som meget professionelle, garvede kriminelle både forud for røverierne og i udførslen af dem.

Nu sidder han der igen, og han kan endnu en gang risikere en lang fængselsdom.

Ledende politiinspektør Michael Kjeldgaard oplyste tirsdag, at strafferammen på denne type sager er otte års fængsel, men at der derudover kan komme en tillægsbøde.

I andre sager er der set eksempler på tillægsbøder på op til 70 millioner kroner.