Med to knytnæveslag i hovedet lykkedes det angiveligt to mænd at tvinge en ung kvinde ind i en bil og frihedsberøve hende i fire timer.

Sådan lyder sigtelsen mod to 20-årige mænd, hvoraf den ene også er sigtet for at have voldtaget kvinden ved flere lejligheder.

Men noget kunne tyde på, at i hvert fald den ene af de to sigtede mænd, der begge nægter sig skyldige, havde et særdeles godt kendskab til den forurettede kvinde.

Manden, der også er sigtet for voldtægt af den unge kvinde, har nemlig tidligere medvirket i en interview med B.T., hvor han sammen med den forurettede stod frem som kærester.

Parret havde haft en ubehagelig oplevelse, som de fortalte om, og den sigtede havde i den forbindelse anmeldt en person til politiet.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Hvad der siden er sket, vides ikke, men da de to mænd, der begge har dansk baggrund, blev fremstillet i grundlovsforhør onsdag, ønskede de begge at afgive forklaring.

Retsmødet blev imidlertid holdt for lukkede døre, så offentligheden får dermed ikke indblik i de to mænds forklaringer.

I samme forbindelse blev der nedlagt navneforbud på både de to mænd og offeret, og B.T. er dermed afskåret fra at komme nærmere ind på deres identitet og fortælle flere detaljer om, hvad interviewet med den sigtede og offeret handlede om.

Inden dørene blev lukket, kom det dog frem, at hændelsen, som de to mænd er sigtet for, angiveligt fandt sted 11. august i år i tidsrummet mellem klokken 0.05 og 4.00.

I det tidsrum skulle de to mænd først have tvunget kvinden ind i en bil ved at have slået hende to gange i ansigtet med en knytnæve, selv om hun kæmpede imod, hvorefter de kørte hende til en adresse på Sjælland.

Her skulle manden, der tilsyneladende er kvindens ekskæreste, have meddelt kvinden, at hun ikke ville komme hjem, før de to havde haft sex sammen, hvilket kvinden ifølge politiet nægtede.

Det holdt imidlertid ikke den 20-årige mand tilbage, mener politiet.

Den sigtede gentog angiveligt, at de to skulle have sex, før hun kom hjem, hvorefter han voldtog hende.

Umiddelbart efter voldtægten skulle manden have truet hende med, at han ville brænde hendes mormors hus ned og ødelægge hendes bil, hvis hun sagde noget til politiet.

Ifølge sigtelsen skulle den 20-årige have fortalt kvinden, at han kendte nogen, der havde gjort den slags før.

Men også ved en anden lejlighed skulle den sigtede mand have voldtaget den unge kvinde.

En uge forinden skulle manden ifølge politiet ved vold eller trussel om vold have tiltvunget sig samleje med kvinden to gange analt ved at lægge hende om på maven og holde hende fast, så hun ikke kunne komme fri. Den voldtægt foregik ligeledes på en adresse på Sjælland.

De to mænd blev varetægtfængslet i 13 dage.