Med kun tre ugers mellemrum voldtog 17-årig ifølge politiets mistanke to mindreårige piger.

Og fredag er han blevet varetægtsfængslet i fire uger – i surrogat, fordi han altså selv er mindreårig.

Under et grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg gjorde den 17-årige det ellers klart, at han nægtede sig skyldig.

Nægtede, at han 5. november sidste år voldtog en 13-årig pige i et busskur i Valby.

Og at han blot 21 dage senere gentog sin forbrydelse overfor en 14-årig pige.

Her skulle han ifølge sigtelsen både om eftermiddagen 26. november og igen tidligt om morgenen 27. november på en adresse i København have udsat den 14-årige for voldtægt og for andet seksuelt forhold en samleje.

Dette ved blandt andet at have forgrebet sig oralt på teenagepigen, mens hun lå og sov.

Både den sigtede og de to piger er beskyttet af navneforbud.