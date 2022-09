Lyt til artiklen

Den 25-årige sidder varetægtsfængslet for det voldsomme knivoverfald på et LTF-medlem, der skete på Borups Allé i juli måned.

Men i denne uge fik den unge mand, der er medlem af Hells Angels støttegruppe AK81, en ledsaget tur af politiet til retten i Glostrup.

Men det var ikke for at nyde den friske luft udenfor fængslets mure.

Han kunne måske ellers have haft brug for det, da han har siddet varetægtsfængslet i snart 50 dage, efter han blev anholdt og sigtet for det voldsomme knivoverfald på Frederiksberg 26. juli i år.

Her blev en 29-årig mand, der er medlem af den forbudte bande Loyal to Familia, LTF, omringet af seks til otte mænd, hvor flere har forbindelse til rockerklubben Hells Angels.

Offeret blev stukket med kniv flere gange i både lår og baller. Samtidig blev han slået flere gange i hovedet med et bat, hvilket resulterede i et kraniebrud.

Men det var ikke den sag, den 25-årige skulle for retten i.

Samtidig med varetægtsfængslingen har han haft en anden sag hængende over hovedet.

Mandag blev han ved retten i Glostrup dømt for at have været i besiddelse af en seks centimeter lange foldekniv, da han 10. februar i år klokken 00.10 blev stoppet af politiet.

Det fremgår at sagens anklageskrift, at han tidligere er dømt for at gå med kniv. Han blev også dømt for sagens andet forhold, da han havde kørt bil uden et gyldigt kørekort.

Dommeren i Glostrup takserede lovovertrædelsen til 50 dages fængsel og en bøde på 2500 kroner.

Efter et par timer i Glostrup kunne den 25-årige vende tilbage til sin celle.

Han nægter sig skyldig i det grove overfald på Borups Allé, hvor han blev anholdt få timer efter overfaldet på Frederiksberg sammen med en anden AK81'er.