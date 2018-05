Det var justitsminister Søren Pape Poulsens (K) mandlige forlovede, Josue Vasquez, der slog først, da han torsdag var i karambolage med en slovakisk mand i det københavnske natteliv.

Det forklarer den 34-årige slovaks forsvarer, advokat Michael Sahl Nielsen, til Ekstra Bladet.

»Men på et tidspunkt siger min klient, at han har fået et slag, og han vil heller ikke afvise, at han i hvert fald har slået ud efter den anden,« siger han.

Manden er sigtet for både vold og hadforbrydelse.

Ekstra Bladet spørger forsvareren direkte, om hans klient mener, at han blev slået først.

»Ja. Jeg spurgte meget udtrykkeligt, hvor det slag var, for der er ingen, hverken min klient eller den forurettede, der har fysiske skader efter den her episode,« svarer han avisen.

Episoden, han er mistænkt for, fandt sted natten til torsdag omkring klokken 03.30 ud for LA Bar på Gammel Mønt i det centrale København.

Her skal den 34-årige slovak ifølge sigtelsen have slået Josue Vasquez med knyttet hånd i ansigtet og sagt "I don't like homos".

Inden da havde han forklaret, at han kom til Danmark i mandags med nogle venner for at se VM i ishockey.

Da manden torsdag blev stillet for en dommer, nægtede han sig skyldig.

En dommer i Københavns Byret fandt ikke begrundet mistanke om, at manden overfaldt Josue Vasquez på grund af hans seksuelle orientering.

Ikke desto mindre blev han varetægtsfængslet frem til 30. maj.

