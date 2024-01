Mange har prøvet at blive udtaget til en stikprøvekontrol hos tolderne i lufthavnen.

Men det er nok de færreste, der har prøvet at blive udtaget til en stikprøvekontrol hos tolderne i lufthavnen og så blive sigtet for at have 60.000 cigaretter i bagagen.

Ikke desto mindre var det præcis, hvad der skete for en rejsende fredag den 12. januar i Københavns Lufthavn.

Det skriver Toldstyrelsen i en pressemeddelelse.

Den rejsende medbragte tre kufferter, der gemte på de mange cigaretter, der ikke var blevet betalt afgift af.

Der blev fundet yderligere to kufferter med 40.000 cigaretter, men dem ville den rejsende ikke vedkende sig.

Den samlede mængde cigaretter skønnes at svare til et unddraget beløb på 135.000 kroner i told, moms og afgifter, hvis cigaretterne skulle indføres lovligt i Danmark.

Mette Helmundt, der er leder i Toldstyrelsens kontrolenhed i Københavns Lufthavn.

Hun siger:

»Vi har stoppet over 100.000 cigaretter i Københavns Lufthavn. Vi ser løbende eksempler på, at rejsende glemmer at fortolde deres varer eller ikke har styr på reglerne.«

»Hvis man er i tvivl om, hvad man må tage med hjem fra rejsen, så vil jeg opfordre til at tjekke rejseregler.dk eller gå igennem den røde kanal i lufthavnen, når man ankommer.«

Sagen er siden overdraget til Københavns Politi, der har sigtet den rejsende for indførsel af de godt 60.000 cigaretter.

I 2022 tilbageholdt tolderne knap 3,3 millioner cigaretter.