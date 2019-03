Københavns Politi kan takke en kendt tv-personlighed for, at en 26-årig mulig seriemorder tilsyneladende nu er blevet pågrebet.

Foreløbig er han sigtet for at have dræbt tre pensionister i løbet af den seneste måned.

Han nægter sig skyldig.

B.T. erfarer, at det var tv-kendissen, der fik mistanke om, at der var noget meget alvorligt galt, efter at hendes 81-årige mor sidste fredag blev fundet død.

En tilkaldt politipatrulje havde ellers i første omgang fundet omstændighederne ved dødsfaldet helt udramatiske.

Derfor noterede politifolkene bare, at den gamle dame var fundet død i sin bolig på Vangehusvej på Østerbro i København, uden at der var tale om mistænkelige forhold.

Måske fordi hendes helbred havde været dårligt op til hendes død.

Tv-kendissen undrede sig dog efter dødsfaldet over flere ting. Især at hendes kreditkort så ud til fortsat at blive brugt til at købe varer for, selv om hun var død.

Derfor slog hun alarm til Københavns Politi, som hurtigt kunne konstatere, at der vitterligt var noget særdeles mistænkeligt i sagen.

Ved at følge sporene fra den 81-årige kvindes kreditkort, fattede politiet mistanke til den 26-årig mand, der blev anholdt lørdag aften.

Han er dansk statsborger, men ifølge politiet oprindeligt fra det østlige Afrika.

Søndag formiddag blev han fremstillet i et grundlovsforhør for lukkede døre ved dommervagten i København - sigtet for drab og røveri af særlig grov beskaffenhed.

Det kaldes populært rovmord, og dommeren besluttede, at politiets foreløbige materiale var så belastende for den 26-årige, at han blev varetægtsfængslet frem til 2. april.

Efterfølgende fik politiet flere henvendelser i den usædvanlige sag fra andre bekymrede pårørende til pensionister, der for nylig var døde i det samme ejendomskompleks.

Det fik politiet til at nærstudere alle de seks dødsfald, der har været i ejendommen siden starten af 2018, og på det grundlag blev sigtelsen mod den 26-årige fredag udvidet til tre drab.

Ifølge politiets sigtelse har han også myrdet en 83-årig kvinde 7. februar og en 80-årig mand 2. marts. Disse to ofre boede i samme opgang.

Også ved disse dødsfald havde tilkaldte politifolk i første omgang set på ligene uden at fatte mistanke om, at der var tale om drab.

Liget af den 83-årige kvinde nåede derfor at blive kremeret, inden en præcis dødsårsag kunne fastlægges.

Men en obduktion af den 80-årige mands lig i denne uge afslørede, at han var død som følge af kvælning.

Ved grundlovsforhøret med den 26-årige mand besluttede dommeren på politiets begæring, at tv-kendissens dræbte mor skulle have navneforbud.

Derfor er B.T. også afskåret fra at komme nærmere ind på datterens identitet. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hende.

»Sagen skaber forståeligt stor utryghed i området. Vi tager bekymringen meget alvorligt og har afholdt møder med beboerne,« lød det fredag fra chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi.

Han betegnede sagen omkring de formodede seriemord som »meget usædvanlig«.

