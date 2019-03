Den 26-årige mand, der er sigtet for at have rovmyrdet tre pensionister på Østerbro i København, blev anholdt for tre uger siden.

Alligevel er han foreløbig kun blevet afhørt om et enkelt af drabene.

Nemlig det seneste, der ifølge politiet fandt sted torsdag 7. marts.

Det oplyser mandens forsvarer, advokat Mie Sønder Koch, til B.T., inden den 26-årige på tirsdag igen skal for en dommer i Københavns Byret.

Her skal det afgøres, om den sigtede skal have sin varetægtsfængsling forlænget - eller løslades, som han selv håber på.

»Min erfaring siger mig dog, at når man først er blevet varetægtsfængslet, skal der rigtig meget til, før man kan blive løsladt. Men det er et forsøg værd, og vi vil gå efter, at han skal løslades, for det vil han gerne,« siger forsvarer Mie Sønder Koch.

Selv om han er sigtet for at have slået tre pensionister ihjel, er han foreløbig kun blevet afhørt om drabet på en 81-årig torsdag 7. marts, som for alvor fik lavinen om den mulige seriemorder i København til at rulle.

En datter til den afdøde fik mistanke om, at noget var helt galt, da hun kunne se, at der trods moderens død forsat blev hævet på hendes dankort.

Efterforskningsleder Brian Belling fra Københavns Politi oplyste på et pressemøde foran Politigården i midten af marts, at de tre dødsfald på Østerbro i første omgang blev opfattet som naturlige dødsfald af tilkaldte politifolk. Foto: Celina Dahl Vis mere Efterforskningsleder Brian Belling fra Københavns Politi oplyste på et pressemøde foran Politigården i midten af marts, at de tre dødsfald på Østerbro i første omgang blev opfattet som naturlige dødsfald af tilkaldte politifolk. Foto: Celina Dahl

Hun insisterede på, at politiet undersøgte sagen grundigt, selv om tilkaldte politifolk og en læge i første omgang rutinemæssigt havde skønnet, at den gamle dames død skyldtes naturlige årsager.

Senere viste det sig, at også to andre pensionister i samme ejendom i ugerne før også var blevet dræbt. Mindst to af dem ved kvælning.

»Min klient har afgivet forklaring om det seneste af drabene - det han oprindeligt blev anholdt for - foran en dommer i grundlovsforhøret for tre uger siden. Siden har vi ikke aftalt nogen ny afhøring, og vi vil godt lige afvente noget materiale i efterforskningen, inden vi går til en afhøring,« siger Mie Sønder Koch.

»Det er forkert at sige, at jeg ikke interesserer mig for de nye sigtelser, men lige nu er mit fokus på selve grundlaget for varetægtsfængslingen - nemlig det drab, som han oprindeligt blev anholdt for. Der er ingen dommer, der har kigget på og blåstemplet de to nye sigtelser, så for mig er de lidt i baggrunden i øjeblikket,« tilføjer forsvareren.

Vangehusvej på ydre Østerbro i København, fredag den 15. marts 2019.En 81-årig kvinde og en 80-årig mand er blevet kvalt, og politiet har sigtet en 26-årig mand for drab på de to ældre mennesker samt en 83-årig kvinde, der allerede er blevet kremeret. Det er sket i et ejendomskompleks på Vangehusvej på ydre Østerbro fra 7. februar til 7. marts i år. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali Vis mere Vangehusvej på ydre Østerbro i København, fredag den 15. marts 2019.En 81-årig kvinde og en 80-årig mand er blevet kvalt, og politiet har sigtet en 26-årig mand for drab på de to ældre mennesker samt en 83-årig kvinde, der allerede er blevet kremeret. Det er sket i et ejendomskompleks på Vangehusvej på ydre Østerbro fra 7. februar til 7. marts i år. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali

Hun fornemmer ikke, at der aktuelt er optræk til nye sigtelser fra politiets side mod hendes klient. Til tirsdagens retsmøde om fristforlængelse af varetægtsfængslingen er der tidsmæssigt kun afsat et kvarter.

Hvis der skulle være tale om et såkaldt udvidet grundlovsforhør, hvor man indgående ville afhøre om nye sigtelser, var der formentlig sat timer af.

Ifølge Mie Sønder Koch kom det bag på både hende selv og hendes klient, da Københavns Politi for tre uger siden pludselig sigtede den 26-årige mand for to nye drab.

Der stod pludselig to betjente inde i Vestre Fængsel og sigtede ham for de her to yderligere drab Advokat Mie Sønder Koch

»Det var han chokeret over. Jeg fik en mail om, at politiet var på vej til Vestre Fængsel, mens jeg selv sad i et andet retsmøde, så jeg kunne ikke nå at ringe til ham. Der stod pludselig to betjente inde i Vestre Fængsel og sigtede ham for de her to yderligere drab. Da jeg ringede ind til ham bagefter, syntes han, at det var lidt underligt og chokerende, at de pludselig stod der, uden at han fik andet at vide, end at nu påstår vi også, at du har gjort det her,« siger forsvarsadvokaten.

Ifølge Mie Sønder Koch håndterer den 26-årige sin varetægtsfængsling meget fornuftigt.

»Han holder sig lidt for sig selv, læser en masse bøger og prøver at få tiden til at gå. Det som er mest irriterende, når man er varetægtsfængslet, er jo, at man ikke har været forberedt på det. Man skal have aflyst mange ting og skaffet mange ting, som man mangler - eksempelvis tøj, briller og den slags,« tilføjer hun.