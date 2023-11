En 20-årig mand varetægtsfængsles ved Retten i Herning i fire uger.

Der er begrundet mistanke om, at han har gjort sig skyldig i forsøg på frihedsberøvelse af to kvinder, lyder dommerens begrundelse.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Varetægtsfængslingen er konklusionen på et to en halv times langt grundlovsforhør.

Den 20-årige mand, der var iført en sort hættejakke og satte sig med armene over kors, nægter sig skyldig.

To kvinder på henholdsvis 18 og 22 år blev med fem dages mellemrum forsøgt kidnappet i Herning 29. oktober og 3. november.

Begge gjorde meget modstand og slap væk fra stedet.

Politiet meldte hurtigt ud, at man mistænkte de samme gerningsmænd til at stå bag episoderne.

Siden er utrygheden i og omkring Herning steget blandt borgerne. Eksempelvis har man oprettet Facebook-grupper om at følges hjem og give lift fra byen, ligesom salget af overfaldsalarmer er steget.

Den sigtede blev anholdt tirsdag aften, og politiet formoder, at endnu en medgerningsmand er på fri fod.

Det er baggrunden for, at grundlovsforhøret onsdag eftermiddag blev holdt for lukkede døre.

Dommeren ser også en risiko for, at den sigtede vil flygte eller advare en eventuel medgerningsmand, hvis han sættes på fri fod.

Efterforskningen er fortsat i gang.

»Vi har fået utroligt mange henvendelser og tip fra borgere i Midt- og Vestjylland. Selvom de enkelte henvendelser kan virke ubetydelige, er det netop de mange henvendelser, som vores efterforskning har kunnet koble sammen og stykke et samlet billede ud af, som førte til anholdelsen tirsdag aften,« siger fungerende politikommissær Lars Boe Larsen.

Varetægtsfængslingen kæres ikke, oplyser den sigtedes advokat.