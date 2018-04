En syrisk mand har siddet fængslet, siden han blev anholdt kort før jul. Han sigtes for terrorplaner.

København. En 31-årig syrisk mand, som er sigtet for at forberede et terrorangreb i København, skal også i de næste fire uger opholde sig bag tremmer.

Sådan lyder beslutningen fra en dommer i Københavns Byret, som mandag besluttede at forlænge varetægtsfængslingen til den 14. maj. Det fortæller anklager Sonja Hedegaard.

Syreren blev anholdt kort før jul og har siden siddet varetægtsfængslet.

Politiet mener, at han stod i ledtog med en 21-årig landsmand, som i sommer blev idømt fængsel i seks år og seks måneder ved en tysk domstol.

Ved retssagen kom det frem, at Islamisk Stat angiveligt etablerede kontakten mellem de to mænd.

Ifølge politiet planlagde de to at overfalde tilfældige i København med knive og efterfølgende detonere en eller flere bomber.

Angrebet blev dog forhindret, da politiet stoppede den 21-årige, da han forsøgte at krydse grænsen fra Tyskland til Danmark.

Med sig havde han 17.000 tændstikker, en pakke fyrværkeri, 17 batterier, seks walkie-talkier og to køkkenknive.

Sonja Hedegaard kan mandag ikke oplyse yderligere om sagen. Der er fortsat lukkede døre, og det forhindrer anklageren i at fortælle om syrerens forklaring i sagen.

Dog er det kommet frem, at han nægter sig skyldig.

Det er fortsat uvist, hvornår anklagemyndigheden vil afgøre, om der skal rejses tiltale mod syreren.

