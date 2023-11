Det gik langt fra stille for sig, da en 42-årig mand angiveligt gik til angreb på to personer.

Østjyllands Politi fremstiller tirsdag kl. 14.15 den 42-årige mand i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Han er sigtet for forsøg på manddrab ved den torsdag 9. november sammen flere øvrige gerningsmænd at have overfaldet to mænd ud for en adresse på Hammershusvej i Aarhus V.

Det oplyser Østjyllands Politi i en døgnrapport.

Både en 24-årig og en 22-årig mand blev ved overfaldet stukket adskillige gange med et våben. Den 24-årige mistede en del blod og var i livsfare, og kun på grund af akut efterfølgende behandling overlevede han overfaldet.

Den 22-årige mand fik også flere læsioner, men han var dog ikke i livsfare.

»Sagen, som vi ser med stor alvor på, har udspring i det kriminelle miljø,« skrev Østjyllands Politi på X efter hændelsen.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen og kaldte det til en start for et mistænkeligt forhold.

Politiet rykkede massivt ind, da anmeldelsen om overfaldet kom, og der blev foretaget en række tekniske undersøgelser og afhøring af vidner.

En enkelt person blev anholdt samme dag, men han blev løsladt, da der ikke var grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Efterforskningen af sagen ledte politiet på sporet af den 42-årige, der i et stykke tid har været søgt af politiet.

Han meldte sig selv tirsdag morgen på politigården i Aarhus, hvor han blev anholdt og sigtet.

Artiklen opdateres...