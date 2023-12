Julen er ikke kun en højtid for dem, der fejrer jul.

Også landets tyve nyder godt af højtiden, der efterlader mange hjem rundt i det danske land tomme.

Men i det nordjyske var et tomt hjem alligevel ikke et sikkert mål for to tyve, der mandag er blevet fremstillet i et grundlovsforhør ved byretten i Hjørring.

Det skriver TV 2 Nord.

Fra julebordet på juleaftensdag langt væk fra hjemmet holdt en vaks nordjyde nemlig øje med sit hus via et overvågningskamera.

Da han så de to indbrudstyve ringede han straks til politiet og drog mod sit hjem. Og da han kom frem, flygtede tyvene.

Herefter blev de fanget af politiet.

Til grundlovsforhøret i dag kom det frem, at de var sigtet for hele syv tyverier. Dog nægter de sig begge skyldige i forholdene.

»Men retten fandt kun begrundet mistanke i to af forholdene, men det var også nok til varetægtsfængsling i fire uger,« fortæller anklager i sagen Anette Abildgaard til TV 2 Nord.

Der er tale om to udenlandske statsborger, og ifølge Anette Abildgaard kom varetægtsfængslingen med begrundelse om, at de muligvis kunne forlade Danmark.