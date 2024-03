53-årig drabssigtet har bedt advokat Mette Grith Stage om at være hans forsvarer.

Den 53-årige mand, som er sigtet for drabet på Hanne With, har skiftet advokat til Mette Grith Stage.

Det fortæller Mette Grith Stage selv i podcasten "Q&CO" ifølge B.T.

Hun siger i podcasten, at hun blev beskikket som advokat for en uge siden.

- Jeg synes umiddelbart ud fra det, som jeg har læst i medierne om sagen, så virker det som en sag, som er noget speciel og ud fra et fagligt synspunkt, så syntes jeg da også, det lyder interessant det her med, at det pludselig er et dna-hit, der boner op efter så mange år og denne her udvikling, som dna er gået igennem, siger hun ifølge B.T.

Ifølge B.T. har hun haft lejlighed til at tale med manden og til at læse sagens akter. Han nægter sig skyldig.

Den 53-årige mand er varetægtsfængslet og sigtet for at have dræbt 23-årige Hanne With nytårsnat i 1990. Han blev anholdt i starten af februar.

Politiets indledende efterforskning førte aldrig til et gennembrud. Men drabssager forældes aldrig. I 2002 blev der foretaget nogle DNA-analyser af effekter fra gerningsstedet, og i september 2023 foretog man en såkaldt slægtskabssøgning.

Retsgenetikerne fastslog, at DNA-sporene med stor sandsynlighed stammer fra en person, som er biologisk far til en person, der er kendt i politiets registre. Den person er den 53-årige mand, som nu er sigtet i sagen.

Hvis du er sigtet i en straffesag, har politiet pligt til at vejlede dig om muligheden for at få beskikket en forsvarer. Hvis du ikke selv peger på en advokat, du gerne vil have, vælger retten en for dig.

Du kan dog undervejs beslutte, at du gerne vil have en anden advokat.

