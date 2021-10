Søndag eftermiddag blev en 49-årig mand anholdt i Aarhus – sigtet for forsøg på grov vold med et helt særligt gerningsvåben.

Muligvis har han været på vej hjem med en dejlig flaske vin, for det var med en proptrækker i hånden, at han forsøgte at stikke en 35-årig mand ned.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Det var ved Rådhusparken i Aarhus C, at nogle vidner havde set den 49-årige mand stikke ud efter den 35-årige med en skarp genstand.

De kontaktede derfor politiet, der ankom til stedet, hvor begge parter stadig var i gang med en ophedet diskussion.

Vidnerne fortalte, at de den 49-årige midt i diskussionen pludseligt stak ud efter den anden mand.

Den 35-årige var umiddelbart ikke blevet ramt, men havde fået en flænge i sin jakke.



Da betjentene visiterede den 49-årige, fandt de en proptrækker, som de vurderede var gerningsvåbnet.



Den 49-årige blev derfor anholdt og sigtet for forsøg på grov vold og for overtrædelse af knivloven.