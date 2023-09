En 24-årig mand, der sigtes for at have dræbt to kvinder, varetægtsfængsles i fire uger.

Det bestemmer en dommer ved Retten i Aarhus efter grundlovsforhør, skriver Ritzau.

En 18-årig kvinde blev søndag fundet død på en adresse i Brabrand. Senere samme dag blev den sigtede anholdt.

Mandag meddelte Østjyllands Politi så i en pressemeddelelse, at selvsamme mand også er sigtet for at have dræbt en anden kvinde på samme adresse.

Ifølge politiet blev drabet begået 24. juli i år, da en 23-årig kvinde mistede livet.

Politiet mener, at der formentlig er tale om forgiftning med piller eller stoffer i begge sager.

Og ifølge dommer Mette Søgaard Vammen er der en bestyrket mistanke om, at manden har gjort sig skyldig i drab på to kvinder.

Den 24-årige mand nægter sig skyldig, og varetægtsfængslingen er kæret til landsretten.

Hvad der præcist er sket, er dog uvist.

Dagens grundlovsforhør, som begyndte klokken 14, foregik bag lukkede døre. Desuden er der nedlagt navneforbud i sagen, skriver DR.

Men ifølge politiet har den 24-årige mand og de to kvinder haft et forudgående kendskab til hinanden.