En 59-årig mand blev tidligere på ugen sigtet for drab, efter en mand blev fundet død i Faxe Ladeplads.

Nu står det klart, at den døde mand er identisk med en efterlyst 44-årig.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i et opslag på det sociale medie X.

I timevis arbejdede politiet tirsdag på en adresse i Faxe Ladeplads, før man til sidst kunne berette om fundet af en død person.

En død person, som det forlød med stor sandsynlighed var identisk med en mand, der i august blev efterlyst.

»Identiteten af den afdøde er nu endelig fastslået, og der er tale om den 44-årige efterlyste mand,« oplyser politiet nu.

De pårørende er underrettet.

Den 59-årige mand blev anholdt i kølvandet på fundet, og han blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved.

Han blev efterfølgende varetægtsfængslet frem til den 21. december, skrev TV2 Øst.

Lokalmediet oplyser, at den 59-årige er sigtet for på et ukendt tidspunkt efter den 18. juli at have stået bag drabet på en 44-årig mand og derefter for at have forsøgt at skjule liget.

Den 59-årige nægter sig skyldig.