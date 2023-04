En 27-årig mand skal i de næste fire uger sidde varetægtsfængslet.

Det har Retten i Randers besluttet onsdag eftermiddag.

Manden er sigtet for mere end 100 tilfælde af bedrageri og dokumentfalsk.

Østjyllands Politi oplyser om sigtelsen, at manden, blandt andet gennem Facebook Marketplace, har hævdet at have varer til salg. Men når køberne overførte penge til manden, kom varerne aldrig frem.

Det er ikke de eneste tilfælde, han er sigtet for.

Ifølge politiet har han også snydt flere butikker ved at fremvise en bon for en vare, som han bad om at få pengene tilbage for.

Men varerne var aldrig blevet købt af manden, lyder det fra politiet.

Den 27-årige har erkendt forholdene og kærede således ikke kendelsen.

