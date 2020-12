Natten til tirsdag formåede en langfingret type at stjæle en større mængde fyrværkeri fra en container hos XL-Byg Meredin i Holbæk.

Det, personen ikke vidste, var, at der blandt fyrværkeriet var en gps-sporingsenhed – og den førte politiet lige hen til en ung mand, der nu er sigtet i sagen.

Det skriver SN.dk.

Klokken var ved at nærme sig 3 natten til tirsdag, da Midt- og Vestsjællands Politi modtog en anmeldelse fra byggemarkedet, efter et vagtfirma havde opdaget, at en container på stedet var blevet brudt op.

I anmeldelsen lød det, at der var blevet stjålet knap to ton fyrværkeri og emballage. Heldigvis havde man valgt at sikre sig i tilfælde af tyveri:

»Tyveri af fyrværkeri på denne årstid er desværre ikke et helt ukendt fænomen. For at komme det til livs havde byggemarkedet gemt en gps-sporingsenhed på noget af fyrværkeriet, og derfor kunne en medarbejder hurtigt konstatere, at gps-enheden var blevet aktiveret, og give de oplysninger videre til politiet,« fortæller kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard til SN.dk.

Det ledte politiet hen til en adresse i Gislinge-området, hvor de fandt det stjålne fyrværkeri og kunne anholde og sigte en 23-årig mand for tyveriet.

Politiet er nu ved at undersøge, om der har været andre personer involveret.