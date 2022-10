Lyt til artiklen

Træpiller, brænde og olie er i disse dage i høj kurs.

Mange skal bruge det til at tænde op, så der kan komme varme i hjemmet.

Og det har fået en 35-årig mand til at finde de lange fingre frem og stjæle knap 1000 liter olie.

Det oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

»Søndag klokken 15.44 fik politiet en anmeldelse om, at der stod en mand på Japanvej i Slagelse og var i færd med at pumpe olie fra en palletank over i mindre dunke.«

»Det var en 35-årig mand fra lokalområdet, som ganske rigtigt havde 28 fyldte 20-liters dunke og to fyldte 200-liters tønder med fyringsolie.«

Det fremgår af rapporten, at manden også havde pumpeudstyr med, og den 35-årige havde vanskeligt ved helt præcist at redegøre for, hvor de mange liter olie stammede fra.

Man ved ikke, hvor olien stammer fra. Det skal nu efterforskes.

»Derfor blev dunkene og olien beslaglagt, den 35-årige blev sigtet for tyveri af olie, og det skal nu afdækkes, hvor olien kan være stjålet fra,« skriver politikredsen yderligere.