Iført blåt fængselstøj og blå plasticsutter blev en 24-årig mand tirsdag formiddag ført ind i Dommervagten i Københavns Byret.

Politiet sigter ham for at have dræbt den jævnaldrende kvinde, der mandag formiddag blev fundet død i en bil, der var kørt i lagunen ved Amager Strandpark.

»Min klient nægter sig skyldig,« meddelte den unge mands forsvarer.

Imens sad den spinkle, unge mand, der lige som den dræbte kvinde er af anden etnisk herkomst end dansk, roligt med korslagte arme og så sig om i retslokalet. Blandt andet mod tilhørerrækkerne, hvor hans forældre og en søster var til stede.

Lige som alle andre tilhørere og journalister blev familien dog nødt til at forlade grundlovsforhøret meget hurtigt, da dommeren på anklagerens ønske besluttede at lukke dørene.

Det skete med henvisning til, at der var tale om en alvorlig forbrydelse, som var på det indledende stadie i efterforskningen.

Det protesterede pressen imod skulle være tilstrækkeligt til at hemmeligholde retsmødet, men uden held.

Ifølge sigtelsen er den 24-årige kvinde blevet dræbt på et tidspunkt mellem kl. 23 søndag aften og kl. 05.42 mandag morgen. Hvorfor det lige er i det tidsrum, står foreløbig hen i det uvisse. Dødsårsagen er formentlig kvælning.

Den 24-årige kvinde blev trukket op af vandet mandag formiddag.

Hun blev fundet død i vandet og reddet op af vanddykkere i lagunen ud for Jollerampen ved Amager Strandpark.

Få timer senere kunne Københavns Politi oplyse, at man havde anholdt kvindens kæreste i sagen. Han er også 24 år gammel.

Dødsårsagen blev ved den lejlighed ikke oplyst, men politiet nøjedes med at meddele, at man umiddelbart fandt dødsfaldet mistænkeligt.

»Vi har anholdt afdødes kæreste i forbindelse med sagen og sigtet ham for drab. Men det er endnu for tidligt at gå i nærmere detaljer omkring sagens omstændigheder, da der er behov for yderligere efterforskning,« lød det fra lederen af Afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, vicepolitiinspektør Brian Belling.

Det var en melding om en bil i vandet, der fik beredskab og politi til at rykke ud til strandparken, hvor bilen lå i vandet i lagunen.

De første meldinger gik på, at to personer befandt sig i eller omkring bilen, men de nærmere omstændigheder i den anledning er heller ikke oplyst.

Den 24-årig kvinde blev søndag nat meldt savnet. Kvindens pårørende blev allerede mandag underrettet om hendes død.

Ved grundlovsforhøret blev der nedlagt navneforbud for både den dræbte kvinde og den sigtede unge mand.

Efter et retsmøde på kun knap en halv time besluttede dommeren, at den sigtede mand skulle varetægtsfængsles i foreløbig to uger.