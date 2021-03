En 33-årige kvinde, der er sigtet for at have knivdræbt sin egen søn, havde tilsyneladende forsøgt at barrikadere sig selv i soveværelset, inden hun satte ild til lejligheden i Kolding.

Det fremgår af retsbogen fra det lukkede grundlovsforhør, der blev afholdt søndag.

Da politiet og brandvæsnet ankom til stedet lørdag eftermiddag, blev de mødt af en aflåst hoveddør, og den eneste mulighed for at komme ind i lejligheden var således at sparke døren ind, eller via vinduerne, som befandt sig i 10 meter over gadeplan.

I lejligheden fandt politiet den seksårige dreng liggende delvist tildækket og død på sofaen med en enkelt formodet stiklæsion. I lejlighedens soveværelse, der tilsyneladende var delvist barrikaderet indefra, fandt politiet den 33-årige kvinde i en seng.

Kvinden var i kritisk tilstand som følge af skaderne fra branden og ikke mindst en række stiksår, som hun formentlig havde påført sig selv.

I sengen fandt politiet desuden en kniv med en bladlængde på ni centimeter, mens man på værelset fandt en flaske med brændbar væske.

Af retsbogen fremgår det videre, at branden formentlig er opstået i sengen i soveværelset.

På grund af kvindens tilstand blev hun søndag fremstillet in absentia – altså uden hun selv var til stede. Her blev hun varetægtsfængslet, indtil hun på et tidspunkt er stabil nok til selv at kunne møde op i retten.

Dommer Jeanette Bro Fejring begrundede kendelsen med, at der »er særligt bestyrket mistanke om,« at kvinden er skyldig i sigtelsen.

B.T. har talt med adskillige naboer i området. Flere af dem fortæller, at den 33-årige kvinde virkede reserveret, men altid fremstod som en omsorgsfuld og kærlig mor. Derfor er det også kommet som et chok for naboerne i området.

En af dem er Linda Æbelø, hvis egne to børn havde gået i børnehave med den nu afdøde seksårige dreng.

»Hun var lidt reserveret og virkede af og til lidt nervøs. Hun gik ofte meget sammenkrøbet, og når hun gik på vejen, kunne hun godt finde på at vende sig om for kigge, om der var nogen. Lidt som om hun var bange for nogen,« husker Linda Æbelø.

Det vides ikke, hvordan kvinden forholder sig til sigtelsen.