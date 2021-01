Ifølge 32-årig mand så betjente statsministerdukke, inden den blev hængt op og brændt af ved demonstration.

En 32-årig mand er som den tredje blevet varetægtsfængslet i sag om statsministerdukke, der blev hængt op i lygtepæl og brændt.

Det har dommer Christian Wenzel ved Retten på Frederiksberg besluttet mandag formiddag ved et grundlovsforhør.

Den 32-årige er blevet fængslet frem til 19. februar. Det samme blev to andre mænd søndag aften. De er henholdsvis 34 og 30 år.

Ved retsmødet mandag har den sigtede afgivet forklaring. Han erkender at have hængt dukken op i lygtepælen, men han afviser at have sat ild til den.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantast forestillet mig, at det ville give så meget ballade, som det gjorde, siger han.

- Det var ikke mig, der tændte ild til dukken. 100 procent ikke.

Dukken blev hængt op i en lygtepæl lørdag i forbindelse med en demonstration mod regeringens coronarestriktioner.

På dukken var et billede af statsminister Mette Frederiksen (S) klistret til ansigtet. Der var også monteret et skilt, hvorpå der blandt andet var skrevet "hun må og skal aflives".

Den 32-årige mand forklarer, at han sammen med de to andre sigtede mænd hentede dukken og fastgjorde den i masten. Men før de nåede så langt, stødte de ind i politiet.

- Vi bliver stoppet af nogle betjente. De troede, at det var en dame, der var faldet om. De spurgte, om hun var okay, og vi forklarer, at det bare er en dukke.

- Vi spørger dem, om det er okay, og de kigger lidt. Derefter går de væk, forklarer den sigtede.

Ifølge anklager Søren Harbos dokumentation i sagen har politifolkene forklaret, at de blev kaldt hen til demonstrationen ved Åboulevard. Derfor forlod de dukken og de tre mænd.

Efter mødet med betjentene gik den sigtede og de to andre mænd hen til Julius Thomsens Plads og bandt dukken op i lygtepælen, så de deltagende i demonstrationen kunne se den.

Derefter går de efter egen forklaring væk fra stedet. På afstand kan de se den blive antændt.

Alle tre mænd er sigtet efter paragraf 113 om angreb på regeringen, hvilket kan give op til 16 års fængsel.

Dommer Christian Wenzel, der også afgjorde grundlovsforhøret mod de to andre sigtede søndag, mener dog, at der for ingen af mændene er belæg for at fængsle demonstranterne efter denne meget alvorlige paragraf.

- Paragraffen om højforræderi er nok skudt over målet, sagde han i forbindelse med sin kendelse mandag.

Han finder dog grundlag for at varetægtsfængsle dem for brud på straffelovens paragraf 115 samt 266.

Førstnævnte handler om forbrydelser mod regeringen. Sidstnævnte handler om trusler.

Alle tre mænd nægter sig skyldige.

/ritzau/