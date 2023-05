Til Aalborg Karneval har en 41-årig mand lørdag aften voldtaget en kvinde en filmet hende imens.

Sådan lød sigtelsen af manden fra Aalborg-området, da han søndag blev sat i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i fire uger, skriver Nordjyske.

Den 41-årige er helt præcist sigtet for at have voldtaget en kvinde, der havde drukket så meget alkohol, at hun ikke kunne modsætte sig det seksuelle overgreb.

Voldtægten er ved andet seksuelt forhold end samleje.

Det, at han har filmet den angivelige voldtægt, hører ind under blufærdighedskrænkelse.

Manden skulle angiveligt også have filmet to andre personer, mens de havde samleje til Aalborg Karneval - hvilket også er blufærdighedskrænkelse.

Politiet undersøger desuden en anden voldtægtssag ved Aalborg Karneval, som dog ikke har forbindelse til den 41-årige aalborggenser.