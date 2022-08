Lyt til artiklen

Onsdag eftermiddag meldte en 25-årig mand sig selv til politiet som gerningsmanden bag overfaldet og røveriet af tre FCK-trøjer i et S-tog.

Torsdag formiddag er han iklædt en sort t-shirt og blå shorts blevet ført ind dommervagten i Københavns Byret af politibetjente til sit grundlovsforhør.

Her skal en dommer tage stilling til, om den 25-årige Brøndby-fan skal varetægtsfængsles for røveriet af de tre FCK-trøjer.

Ifølge sigtelsen, som består af tre forhold, fratog manden i forening med ukendte gerningsmænd sine ofre to FCK-trøjer og et halstørklæde i et S-tog mod Køge.

Sagen begyndte at rulle, da en video på sociale medier viste en brøndbyfan tvinge en fck-fan til at tage sin trøje af i S-toget. I videoen ser vi den episode, som vedrører det tredje forhold i sigtelsen.

Den 25-årige mand erkender ulovlig tvang i forhold til at tage effekterne, men han nægter sig skyldig i røveri.

Forsvarsadvokat Søren Bech beretter, at den sigtede har modtaget '20-30 dødstrusler' efter videoens offentliggørelse, og derfor beder man om nedlæggelse af navneforbud. Det efterkommer retten.

Anklageren spørger den sigtede, om han er Brøndby-fan, hvortil han svarer, at han kun tager til kampe 'en gang om måneden'.

Manden forklarer i første omgang, at han tager til kampe 'en gang om måneden', og at han denne søndag tog tidligt afsted for at mødes med tusinde andre fans. Direkte adspurgt svarer han, at han 'drak et par øl' inden kampen.

Efter kampen endte den sigtede i et andet S-tog end normalt, og her var han en del af en større gruppe af fans, som han ikke kendte.

Manden beskriver sin tilstand som værende 'sur og træt', og et 'god tur hjem'-råb fra FCK-fans, og et smøret smil provokerede ham.

Manden erindrer ikke, hvad han specifikt havde sagt. Han afviser imidlertid, at han har afgivet dødstrusler.

Yderligere provokation fik den sigtede til at tage fat i kraven på den pågældende FCK-tilhænger, fordi han følte sig truet. Det er her, den sigtede i første omgang tog FCK-tilhængerens halstørklæde.

Herefter, forklarer den sigtede, bliver det lidt sort, og han kan ikke huske, hvad der skete. Men han forklarer, at han smed FCK-trøjerne i toget og gik ned til de andre Brøndby-fans og til sidst stod af på Avedøre Station.

Den sidste del bekræfter politiet med overvågningsbilleder, der viser, at den sigtede står af på stationen i selskab med tre ukendte gerningsmænd, som imidlertid holder de stjålne genstande.

Anklageren læser op, at man kan se på overvågningen, at den sigtede og tre ukendte gerningsmænd var opstemte, da de stod af på Avedøre Station. De delte effekterne mellem sig og tog en taxi væk derfra.

Den forudrettede så ifølge sin afhøring, at sigtede havde forsøgt at smide et halstørklæde ud ad togets vindue. Og han har også i afhøringen fortalt, hvordan den 25-årige sigtede senere kom tilbage i kupeen og truede og beordrede, at han skulle tage sin FCK-trøje af. Den sigtede forlod kupéen med to FCK-trøjer men kom igen tilbage efterfølgende og satte sig bag dem.

En anden afhøringsrapport afslører, at tre andre Brøndby-fans, som holdt sig i baggrunden, mens den sigtede tog FCK-trøjerne, var iklædt Alpha t-shirts.

Anklager anmoder om varetægtsfængsling af manden med den begrundelse, at der kommer nye kampe, der kan udløse gentagelser, samt at manden kan påvirke eventuelle vidner og sagens efterforskning. Forsvareren protesterer mod dette.

B.T. har talt med manden bag den voldsomme video, der nu håber, at det får konsekvenser for gerningsmanden.

En af de tre forulempede mænd kalder selv episoden for 'meget ydmygende.' Læs mere om det her.

B.T. følger sagen...