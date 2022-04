Østjyllands Politi fik natten til fredag en anmeldelse fra en bar i Storegade i Randers.

En kvinde havde skabt en del uro og været voldelig over for en bartender.

Ifølge anmeldelsen havde en 33-årige kvinde været voldsom og aggressiv over for de andre bargæster.

Hun var derfor blevet bedt om at forlade stedet, og bartenderen havde forsøgt at puffe hende ud.

Så gik det dog helt galt.

Den 33-årige tog fat i bartenderen, og det endte med, at begge kvinder væltede og faldt til jorden.

Her bed den 33-årige kvinde bartenderen hårdt i det ene lå.

En patrulje kørte til stedet, hvor de ude på gaden blev mødt af bartenderen, som blødte fra benet.

Hun var dog ikke kommet alvorligt til skade.

Lidt derfra stod den 33-årige kvinde, som flere udpegede som gerningsmanden. Hun blev derfor anholdt og sigtet for vold.

Under anholdelsen gjorde den 33-årige kraftigt modstand, og hun blev derfor også sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde.