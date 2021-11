Østjyllands Politis specialpatrulje var torsdag mødt op civilklædte foran en butik i Aarhus C.

Politiet har tidligere sigtet både kunder og personale for at have hash på sig i netop den butik.

Og ganske rigtigt. Ved 17.30 tiden kom der en 23-årig mand ud fra butikken, og patruljen tog kontakt til ham, da de kunne lugte hash.

Betjentene visiterede ham derefter og fandt en mindre mængde skunk og hash i den ene lomme. Det oplyser politiet i døgnrapporten.

Stofferne blev beslaglagt, og den 23-årige blev sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.

Betjentene gik nu ind i butikken, hvor de tog kontakt til den 42-årige mand, der stod bag disken.

Han fremviste herefter helt frivilligt en klump hash, han havde på sig, og han blev sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.

Østjyllands Politi fandt ikke yderligere stoffer ved visitationen.