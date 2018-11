Den 38-årige mand, der er medsigtet i svindelsagen for et trecifret millionbeløb, nægter sig skyldig. Det oplyser mandens forsvarsadvokat til TV 2 News.

Manden er sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed, fordi han ifølge bagmandspolitiet har fået del i de penge, som Britta Nielsen igennem en årrække har taget fra Socialstyrelsen.

Ifølge DR drejer det sig om mindst 3,6 millioner kroner.

Over for TV 2 News fortæller den 38-årige mands forsvarsadvokat, Henrik Dupont Jørgesen, at hans klient er ved godt mod.

»Han har det godt og er helt afklaret med situationen,« lyder det fra Henrik Dupont Jørgensen, som fortæller, at bagmandspolitiet lige nu er i gang med at tage dna, fingeraftryk og foto af hans klient.

»Der bliver lavet en foreløbig afhøring, hvor han (den sigtede, red.) vil sige, at han ikke ønsker at udtale sig i sagen,« siger Henrik Dupont Jørgesen.

Forsvarsadvokaten oplyser, at den 38-årige mand ikke har kontakt til Britta Nielsen, imens han er i politiets varetægt.