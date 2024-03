Fyns Politi har valgt at sigte tre 15-årige drenge for grov vold, som skulle være begået mod en anden 15-årig dreng.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Den forurettede var 18. februar på vej hjem fra en privatfest med to venner, da de blev passet op af de nu tre sigtede. Her fik den forurettede peberspray i øjnene og blev overfaldet med flere slag af den hovedmistænkte.

Overfaldet blev filmet og delt på sociale medier.

»Fyns Politi vil gerne med de her sigtelser signalere, at vi tager sager som disse alvorligt, at vi efterforsker dem, og at vi går efter at få gerningspersonerne dømt. Vi håber også, at sigtelserne i den her sag kan være med til at afskrække andre unge fra at deltage i den her slags dybt forkastelige og strafbare handlinger,« siger vicepolitiinspektør Søren Frederiksen fra Fyns Politi.

Politiet siger videre, at de er opmærksomme på flere 'sladder'-profiler på sociale medier, hvor primært unge mennesker deler sladder, fotos og videoer, som i flere tilfælde kan være strafbare.

Her arbejder politiet både med efterforskning af indholdet og forebyggelse.

»Efter at omfanget af den her type kriminalitet er blevet bragt frem i lyset, har Fyns Politi sat gang i en kortlægning af sagsområdet, og vi har taget initiativ til at sætte gang i en besøgsrunde, hvor vi kommer ud til de unge på skolerne i løbet af foråret. Her vil vi tale med de unge og fortælle om konsekvenserne af den her type af risikoadfærd, så vi forhåbentligt kan få dæmmet op for det,« siger Søren Frederiksen

Den hovedmistænkte af de tre 15-årige er blevet sigtet for kvalificeret vold, videregivelse af meddelelser eller fotos af en andens private forhold samt vidnetrusler.

De øvrige to 15-årige drenge er sigtet for medvirken til kvalificeret vold.