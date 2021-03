En 20-årig mand ventes at tilstå at have fragtet i alt 460 kilo hash i en lastbil over den dansk-tyske grænse.

Ad to omgange blev i alt 460 kilo hash fragtet i en lastbil henover den dansk-tyske grænse og til Kalundborg.

Det mener anklagemyndigheden, der har sigtet en 20-årig makedonsk mand for at køre lastbilen.

Den unge mand ventes fredag i et retsmøde i Retten i Horsens at tilstå indsmuglingen. Det fremgår af en retsmødebegæring, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Den 23. oktober sidste år havde han mindst 260 kilo hash med i lasten, da han i lastbil fra et bulgarsk firma passerede den dansk-tyske grænse og kørte videre til en adresse i Kalundborg.

Ifølge anklagemyndigheden skete indsmuglingen efter aftale og fælles forståelse med to andre personer, som modtog hashen i Kalundborg.

Den 7. november transportede den 20-årige igen et læs hash over grænsen. Denne gang var der mindst 200 kilo hash med i lastbilen. Her modtog de to samme personer igen hashen, mener anklagemyndigheden.

Samme dag slog politiet dog til i en aktion på adressen i Kalundborg, og den 20-årige blev anholdt og varetægtsfængslet. I samme ombæring blev to andre mænd samt en kvinde også anholdt og fængslet. Kvinden er dog løsladt igen.

Foruden hash beslaglagde politiet i aktionen også hård narko, rifler, pistoler og en revolver. Den 20-årige mand, som fredag skal for retten, er dog kun sigtet for indsmuglingen af hash.

Det fremgår af retsmødebegæringen, at den 20-årige mand får brug for en makedonsk tolk ved retsmødet fredag, og at anklagemyndigheden kræver den unge mand udvist.

Tilståelsessagen med den unge mand ventes at være afsluttet på to timer.

Sagen trækker også tråde til andre anholdelser. Foruden de to personer, som skal have modtaget hashen, er to andre sigtet i sagen, fremgår det af retsmødebegæringen.

/ritzau/