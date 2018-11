Politiet har skredet til anholdelse i en voldtægtssag fra Næstved, der er to måneder gammel.

En 43-årig mand bliver fredag fremstillet i et grundlovsforhør, hvor han er mistænkt for at have voldtaget en 25-årig kvinde i Næstved.

Det oplyser politikommissær Stine Stenbek fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Ifølge sigtelsen skete voldtægten 8. september i år ved Sct. Peders Kirke i Næstved.

- Vi har efterforsket sagen, og så er der kommet nogle ting frem, der gør, at vi har foretaget en anholdelse i sagen, siger Stine Stenbek.

Inden grundlovsforhøret ønsker politikommissæren ikke at oplyse om, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

Grundlovsforhøret begynder klokken 11.30 ved Retten i Næstved.

/ritzau/