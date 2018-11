En mand af udenlandsk afstamning er sigtet for en lang række tilfælde af bedrageri og dokumentfalsk.

Det kom frem, da manden torsdag formiddag var forbi dommervagten for at få oplæst sigtelsen mod sig.

Af den fremgik det, at manden er sigtet for en lang række forhold, der vedrører både bedrageri af særlig grov beskaffenhed og dokumentfalsk.

Ifølge anklagemyndigheden skulle manden sammen med en navngiven person, der pt. er eftersøgt, samt en række ukendte gerningsmænd have ansøgt og fået udbetalt flere hundredetusinde kroner af flere omgange.

Det var Socialstyrelsen selv, der indgav en anmeldelse i sagen til Københavns Politi 8. oktober. Der er anmeldt cirka 30 forhold om bedrageri til en værdi af cirka 4,5 millioner kroner.

Ansøgningerne indgav han angiveligt på vegne af flere forskellige foreninger.

Pengene skulle ifølge anklagemyndigheden bruges til at afholde en række velgørenhedsarrangementer for minoriteter i Danmark, herunder somaliske khat- og alkoholmisbrugere, som den sigtede og mulige medgerningsmænd tilsyneladende ikke havde til hensigt at afholde.

I stedet blev dokumenter ifølge sigtelsen forsynet med en falsk underskrift, der tilhørte en statsautoriseret revisor. Derfor er manden også sigtet for dokumentfalsk.

Da manden blev vendt for retten torsdag formiddag, var han iklædt en sort jakke, sandfarvede bukser og sorte sko. Han havde knap sat sig ned i stolen i midten af salen, før han anmodede dommeren om lukkede døre.

»Jeg vil gerne bede om, hvis det er muligt, at det sker for lukkede døre,« lød det, inden han blev afbrudt af dommeren.

»Nu skal vi lige tage stilling til, om der skal være navneforbud,« fastslog dommeren, der få minutter efter valgte at nedlægge navneforbud trods protester fra pressen.

Manden bliver fremstillet i grundlovsforhør 11.30 torsdag.