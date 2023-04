Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De havde liket hinanden på datingappen Tinder, to dage inden de mødte hinanden for første gang.

Kort tid efter blev daten til et forhold. Et forhold, der ifølge sigtelserne udviklede sig til et levende mareridt for en ung kvinde.

Ifølge sigtelserne skulle en 26-årig mand nemlig have udsat sin daværende kæreste for intet mindre end otte voldtægter og flere tilfælde af vold over en periode på knap to år.

Selv kunne manden ikke genkende anklagerne, da han i sidste uge mødte op i Retten i Lyngby til et åbent grundlovsforhør.

»Jeg har ikke gjort det. Jeg er mundlam over, at hun siger, jeg skulle have gjort disse ting,« forklarede manden under grundlovsforhøret, hvis retsbog B.T. har fået aktindsigt i.

Ting, som at have slået kvinden med knytnæve, taget kvælertag til det sortnede for hendes øjne, spyttet hende i ansigtet og banket hendes hoved ind i en bilrude, mens han holdt hårdt fast i hendes hår, nægtede han.

Ifølge mandens forklaring havde parret flere kontroverser, som oftest skyldtes jalousi og en mistanke om, at kvinden havde været ham utro.

»Jeg har taget fat i hendes jakke, da hun på et tidspunkt var mig utro, men ellers har jeg aldrig lagt en hånd på hende,« forklarede den 26-årige mand under retsmødet.

Ud fra sigtelserne mod manden at dømme stoppede han ikke ved volden. Ifølge kvindens forklaringer udsatte han hende også for otte gruopvækkende voldtægter, hvor to af tilfældene var ved andet seksuelt forhold end samleje.

To af gangene skulle manden for eksempel have nevet kvinden på inderlåret for at tvinge hendes sammenklemte ben fra hinanden, så han kunne gennemføre et samleje.

Selv nægter manden sig skyldig i alle forhold.

Retten i Lyngby varetægtsfængslede manden efter grundlovsforhøret. foreløbigt til den 27. april.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På fersk gerning' her, eller der hvor du plejer at høre podcast.