En 44-årig mand risikerer mange år i fængsel, hvis han bliver tiltalt og senere kendt skyldig i sag amfetamin.

Næstved. Siden maj har en 44-årig mand fra Næstved siddet varetægtsfængslet i en stor narkosag.

Det skriver Sjællandske.

Ifølge fængslingskendelsen, som avisen har fået aktindsigt i, var manden i besiddelse af 41,3 kilo amfetamin, da han blev anholdt. Han nægter sig skyldig.

Den 44-årige havde en lederposition i en idrætsforening, inden han blev anholdt.

Da han blev varetægtsfængslet, lagde retten ifølge Sjællandske vægt på politiets observationer og de omstændigheder, som de store mængder amfetamin blev fundet på.

Desuden kom den 44-årige med spontane udtalelser til politiet, som ifølge rettens vurdering begrundede mistanken om, at den tidligere sportsleder har handlet med store mængder narko.

På den 44-åriges telefon fandt politiet beskeder, der antyder, at der er flere medgerningsmænd på fri fod. Så for at forhindre, at den 44-årige fjernede spor og advarede eller påvirkede medgerningsmændene, blev han varetægtsfængslet.

Det skete for lukkede døre. Det vides derfor ikke, hvad manden har forklaret om sagen.

Retspraksis på området siger, at manden kan risikere fængsel i mange år, hvis han på et tidspunkt bliver dømt.

I tidligere domme har de skyldige fået fængselsstraffe på mindst 12 år.

/ritzau/