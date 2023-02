Lyt til artiklen

I løbet af 2021 og i starten 2022 forsøgte to mænd på henholdsvis 33 år og 41 år at hvidvaske flere end to og en halv million kroner. Penge, som politiet formoder, stammer fra kriminelle forhold.

Sådan lyder i hvert fald sigtelserne mod de to mænd, hvoraf den ene tirsdag er blevet fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret. Han nægter sig skyldig.

Ifølge sigtelsen har de to mænd ad to omgange overført store pengebeløb fra et firma til et andet under påskud af, at det var betaling for et samarbejde.

Et samarbejde, som politiet mistænker, er fiktivt og opfundet til lejligheden for at skjule pengenes oprindelse. Det er politiets opfattelse, at pegene stammer fra kriminelle forhold, men i sigtelsen uddybes det ikke, hvilke der skulle være tale om.

Ifølge B.T.s oplysninger er den 41-årige sigtede medlem af rockerklubben Hells Angels. Han blev ligesom den 33-årige anholdt mandag, men politiet har altså ikke fundet grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør. Han er dog stadig sigtet i sagen.

Den 33-årige er ikke fuldgyldigt medlem af rockerklubben, men han har forbindelser til miljøet. Tidligere har han været medlem af støttegruppen AK81.

I to af forholdene er pengene ifølge politiet blevet overført fra et firma, der var ejet af den 33-årige.

I sagens sidste forhold om hvidvask skulle de to mænd have modtaget knap 900.000 kroner fra et dansk firma ejet af en tredjemand, hvorefter de angivelig agerede mellemmænd og videreoverførte pengene til et firma i Tyskland, der havde samme ejer som firmaet i Danmark.

Også her formoder politiet, at pengene stammer fra kriminelle forhold.

Den 33-årige er også mistænkt for at have undladt at indberette over to millioner kroner til skattestyrelsen tilbage i 2019. Derfor er han også sigtet for skattesvig af særlig grov karakter.

Som nævnt nægter den 33-årige sig skyldig, men han har tirsdag ikke ønsket at udtale sig i retten.

Grundlovsforhørets dommer har dog fundet, at mistanken mod ham vejer tungt, og at der er risiko for, at han på fri fod vil forsøge at påvirke efterforskningen. Derfor er den 33-årige blevet varetægtsfængslet frem til 17. marts.

