Mand fra Helsingør fremstilles i et grundlovsforhør. Han er sigtet for at have misbrugt et familiemedlem.

En 42-årig mand er sigtet for at have seksuelt misbrugt en pige gennem syv år.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Pigen er i dag 16 år.

Manden bliver fredag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Helsingør.

Avisen skriver, at overgrebene mod pigen, som den sigtede er en slægtning til, ifølge sigtelsen stod på fra pigen var omkring syv år, til hun var 14 i årene fra 2008 til 2015.

»Pigen er blevet afhørt af politiet, hvor hun har sagt, at hendes onkel gentagne gange har forsøgt voldtægt. Desuden skal han have befamlet hende, og manden har blandt andet stukket sine fingre op i hendes vagina,« siger anklager i sagen, Michael Qvist, til TV 2.

Forbrydelserne skal være sket i de to hjem i Helsingør, som manden har boet i gennem gerningsperioden.

Det er uvist, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

Manden er desuden sigtet for have været i besiddelse af grov børneporno på sin telefon, skriver Helsingør Dagblad.

Det var pigens mor, der anmeldte sagen. Manden blev anholdt på sin bopæl torsdag.

Grundlovsforhøret begynder klokken 11.

/ritzau/