Tre personer er sigtet for forsøg på manddrab mod fodboldspilleren Nicki Bille natten til onsdag. Det fremgår af sigtelsen mod en af de anholdte.

Sigtelsen blev læst op i Dommervagten i København onsdag, hvor to af personerne blev fremstillet i grundlovsforhør.

En tredje formodet medgerningsmand er fortsat på fri fod.

De tre personer er sigtet for drabsforsøg ved at have skudt Nicki Bille i underarmen med et haglgevær i går aftes klokken 23:05. Skuddet blev afgivet i Nicki Billes lejlighed på Kenny Drews Vej i København.

De er desuden sigtet for - subsidiært - i grov kådhed at have håndteret et haglgevær på en sådan måde, at Nicki Bille blev ramt af et skud. Derudover er de tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse.

Den ene af de tre anholdte er en 23-årig kvinde. Hun var iført en lang, beige jakke med sort tryk på ryggen og en blålig pelskrave ved onsdagens grundlovsforhør. Håret var noget uglet, og hun spejdede lidt forvirret rundt, da en betjent førte hende ind i retslokalet.

Den mandlige anholdte blev ført ind i politiets blå keddeldragt, hvide plastikposer på fødderne og håndjern omkring håndleddene.

»Det er noget pænt tøj, du har på i dag,« sagde hans forsvarer, Gitte Juul, der lod til at kende sin klient godt.

»Ja, synes du ikke,« lød svaret fra den 30-årige anholdte.

Ifølge B.T.s oplysninger har han tætte relationer til rockergruppen Hells Angels.

Der blev nedlagt navneforbud på de tre sigtede, og retsmødet foregik bag lukkede døre.

B.T.'s reporter på stedet kunne tidligere fortælle, hvordan det var en kvinde og en mand, der i nat blev anholdt, og hvordan politiet efterfølgende var massivt til stede i området.

Forbipasserende ved lejligheden kunne konstatere, at teknikere iført dna-dragter befandt sig i lejligheden.

I går, tirsdag, lagde Nicki Bille en video på Instragram, der er optaget på legepladsen foran hans lejlighed.

»Jeg er glad nu,« snøvler fodboldspilleren, der i oktober blev fyret fra Lyngby Boldklub efter at være blevet sigtet for at true en dørmand med en luftpistol.